Tre avvistamenti nel giro di una settimana: i cinghiali sono ufficialmente tornati. Siamo ancora una volta in prossimità del Nuovo San Paolo, in via Arturo del Bianco.

Alcuni esemplari pascolano tranquilli nella campagna a ridosso della lama, ma non disdegnando qualche attraversamento stradale in cerca della parte commestibile dell’immondizia buttata fuori dai bidoni.





A quanto pare il problema è tutt’altro che risolto. Non resta che sperare nella prossima trasformazione dei cinghiali in animali domestici. In questo modo si riuscirebbe a porre un freno alla pericolosa convivenza. Buonanotte a tutti.

