Due chiamate per interventi banali che hanno tenuto inutilmente occupato un mezzo del 118. Ancora una volta gli operatori del servizio di emergenza-urgenza barese sono stati alle prese con interventi oggettivamente evitabili mentre ai pazienti è bastato esagerare un po’ per vedersi arrivare l’ambulanza sotto casa.

La prima chiamata intorno alle 2: trattandosi di un intervento minore la Centrale Operativa devia la chiamata alla guardia medica. Il paziente, evidentemente non soddisfatto, richiama riferendo di avere anche un “dolore toracico”. A quel punto l’ambulanza del 118 viene inviata sul posto dove scopre che non era nulla di grave. Il copione si ripete alle 5: “Codice giallo per insufficienza respiratoria”, ma una volta prestati i soccorsi, gli operatori scoprono che si tratta di una semplice influenza e il paziente respirava benissimo.

“La cittadinanza non si rende conto di prendersi gioco di un servizio di emergenza fondamentale – è lo sfogo di un infermiere su Facebook – quando l’ambulanza è fuori per una ‘stronzata’, si priva un cittadino in reale pericolo di vita, del mezzo di soccorso più vicino”.