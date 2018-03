Aggressioni, evasioni e tentativi di togliersi la vita all’ordine del giorno. Nel centro di permanenza di Bari è cambiato il nome ma i problemi sono rimasti gli stessi: troppo ospiti, poche forze dell’ordine. È quanto denunciano i rappresentanti del Sindacato Autonomo ed Indipendente della Polizia della provincia di Bari.

“Con la nuova istituzione del Centri di permanenza per il rimpatrio le problematiche gestionali non sono mutate – sottolinea il Sindacato – A fronte di un ingente numero di ospiti (nel centro di Bari la media è di circa 90 quando le cose vanno bene) le forze di polizia destinate alla vigilanza ed alla tutela dell’ordine pubblico non sono sufficienti a garantire la sicurezza ed incolumità non solo degli ospiti, ma anche e soprattutto degli addetti ai lavori, in particolare nei turni di lavoro più delicati come quelli notturni”.

Paradigmatico il caso della notte del 20 marzo: “Un ospite del centro, non nuovo a fatti del genere, ha tentato di fuggire con una corda di fortuna creata con indumenti – fa notare sempre il Coisp – Prontamente il personale della Polizia ed i militari sono intervenuti scongiurando il peggio. La Polizia svolge anche il ruolo dello psicologo, del mediatore soprattutto la notte quanto il personale anche medico è ridotto a un solo infermiere”.

“Dai moduli si odono urla e schiamazzi di ogni tipo – conclude il Sindacato – Molti attuano lo sciopero della fame, molti chiedono continuamente psicofarmaci per placare il loro dolore interno. Se questo è un uomo, mi verrebbe da dire riferito agli ospiti ed alle condizioni in cui vivono alle ancora lunghe attese e lungaggini burocratiche. E se questa è sicurezza per chi lavora bisognerebbe aggiungere in riferimento a tutti gli operatori del centro”.