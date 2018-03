Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme, questo è il motto dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale “Body Talk”. Nata nel 2012 per volontà di un gruppo di amici, tutti in servizio presso il Comando Scuole della 3a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare di Bari, l’Associazione è attiva in ambito sportivo e molto anche in ambito sociale. Sono infatti tante le manifestazioni di volontariato che l’hanno vista vicina a bisognosi e sofferenti e, in modo particolare, ai piccoli ricoverati dei vari nosocomi baresi.

«Per l’Associazione donare qualcosa equivale a donare un po’ di serenità e, sicuramente, strappare un sorriso ai bambini malati» dice il Presidente di “Body Talk” Nicola Figliuolo che, insieme ai marescialli Nicola Calabrese, Tino Terranova e Michele De Tullio, ha recentemente collocato nove console PlayStation in nove stanze di degenza del reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Bari.

«Per noi è stato un momento difficile ma allo stesso tempo di grande gioia – continua -. Un ringraziamento particolare va al Direttore dell’Unità Operativa Complessa di pediatria oncologica, dottor Nicola Santoro e alla Onlus “Apleti” Bari. Che dal 1980, grazie all’impegno di un gruppo di genitori di bambini leucemici e malati di tumori, opera per garantire loro una migliore qualità di vita».

«Siamo convinti – conclude il maresciallo Figliuolo – che l’azione sinergica con Associazioni come l’Apleti, accreditata presso il Policlinico di Bari con DM dalla Sanità, possa rendere più accettabile la permanenza in questi reparti di bambini così gravemente colpiti. Ci auguriamo che le nostre comuni iniziative abbiano sempre un maggiore riscontro anche tra l’opinione pubblica. Per questo vi sollecitiamo a visitare presto le nostre pagine FB dove sono descritte molte delle nostre attività. È inutile dirlo, c’è tanto da fare, tanto bisogno di aiuto e noi, sempre con umiltà, lo chiediamo».

