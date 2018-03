L’amministrazione comunale ricorda che domenica 1 aprile, giorno di Pasqua, sarà possibile conferire solo rifiuti differenziati. Questo significa che non si potranno conferire i rifiuti indifferenziati, secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza sindacale. Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, invece, si potranno conferire anche i rifiuti indifferenziati .

Nel dettaglio, si potranno conferire rifiuti indifferenziati fino alle ore 22.30 di domani sera, sabato 31 marzo, e poi nuovamente lunedì 02 aprile dalle ore 12.30 alle 22.30. Nelle zone interessate dal servizio porta a porta non ci sarà nessun cambiamento nei turni del ritiro.

L’Amiu provvederà alla consueta raccolta dei rifiuti. Il provvedimento redatto dalla ripartizione Igiene e Ambiente nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di garantire ai cittadini in queste giornate di festa una città pulita, consapevoli che in giornate come queste si prevede l’abituale aumento di produzione di rifiuti casalinghi.

Come sempre l’invito rivolto ai cittadini è quello di differenziare al meglio i rifiuti (carta, plastica, organico e vetro), così da ridurre al minimo il residuo secco, e alle attività commerciali quello di rispettare quanto previsto dalla vigente ordinanza per permettere ai baresi e ai visitatori di poter godere a pieno dei luoghi della città in questi giorni di festa.