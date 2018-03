Da ladro a spazzino. Grazie al servizio civico Antonio è riuscito a riabilitarsi e da 4 mesi lavora per il Comune di Adelfia. “Grazie a questo lavoro riesco a sfamare la mia famiglia – ci dice orgoglioso – e a inserirmi nella società”.

“Tutti sanno del mio passato – conclude – ma i cittadini sono felici del mio contributo. Grazie al nostro lavoro Adelfia è più pulita. Appena finiscono gli 8 mesi, mi hanno promesso che mi inseriranno nuovamente nel progetto. Purtroppo in giro non c’è lavoro”.





“Abbiamo intrapreso questa strada – dice il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola – perché è giusto che chi percepisce un aiuto economico dal Comune debba fare qualcosa per la città. La comunità e gli operatori apprezzano questa iniziativa. Non solo chi ha avuto problemi con la legge in passato, ma anche chi non trova lavora, finalmente si sente utile per il paese”.

“La situazione al sud Italia – conclude il Sindaco – è pessima. Solo così si riesce a portare sulla retta via chi ha avuto problemi con la legge per riuscire a vivere e a mantenere la propria famiglia”.