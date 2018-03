In queste ore potrebbe arrivare al capolinea la lunga questione relativa alla stabilizzazione dei precari nelle azienda sanitarie locali pugliesi. A detta dei sindacati, però, i tempi per completare le procedure stano diventando troppo lunghi. Per questo motivo migliaia di precari provenienti da tutta la Puglia scenderanno in piazza per rivendicare un diritto che sembrava già essere sancito. Lo faranno il 30 marzo davanti al palazzo che ospita la presidenza della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro.

Infermieri, medici, tecnici di laboratorio e radiologia, terapisti della riabilitazione sono pronti a incatenarsi dinanzi alla sede della Regione affinché i direttori generali delle Asl provvedano alle stabilizzazioni. Alla manifestazione è prevista la partecipazione trasversale di ordini di categoria e sindacati.

Il presidente della regione, Michele Emiliano, avrebbe in realtà già dovuto rendere pubbliche le motivazioni per le quali i direttori generali delle Asl pugliesi, non hanno provveduto alla stabilizzazione dei precari dal primo gennaio 2018.