L’inverno torna a fare la voce grossa anche in Puglia. L’ormai tanto chiacchierata ondata di gelo che investirà l’Europa nei prossimi giorni, infatti, colpirà soprattutto il centro e il nord Italia dove risulterà più intensa e duratura, ma riuscirà a interessare marginalmente anche il sud e la nostra regione.

L’ondata di maltempo inizierà domenica sera e si prolungherà fino a mercoledì: le temperature scenderanno in picchiata, anche di 8-10 gradi rispetto ai valori degli ultimi giorni, con gelate nell’entroterra. I venti saranno sostenuti e a tratti anche forti dai quadranti settentrionali, torneranno le piogge e la neve a quote basse, anche pianeggianti sul nord della regione.

Per quanto riguarda il barese, invece, saranno possibili nevicate soprattutto sulle Murge e nell’entroterra fino a quote basso-collinari (2-300 metri). In bilico coste e pianure dove non sono esclusi fiocchi ma giocherà un ruolo fondamentale la direzione del vento oltre all’intensità della precipitazioni: i fenomeni sono infatti la grande incertezza perché non sono attese precipitazioni abbondanti ed estese.

L’ondata di freddo, infatti, sarà sicuramente di portata inferiore alle ultime famose nevicate che hanno colpito la Puglia: impossibile paragonare questo evento a quello della Befana 2017. Inoltre da mercoledì le temperature tenderanno velocemente ad aumentare per l’arrivo di un richiamo più mite meridionale.