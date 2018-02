L’ondata di freddo sulle nostre regioni sta raggiungendo la sua fase clou. Le temperature sono in ulteriore discesa mentre si registrano le ultime deboli nevicate ma senza ingenti accumuli al suolo.

Nel corso della notte i maggiori disagi e problemi saranno procurati dal gelo: le temperature, infatti, risulteranno diffusamente negative nell’entroterra con punte fino a -3 o -4 gradi sull’alta Murgia. Minime vicine allo zero anche sulle coste e Bari città.

Prudenza quindi sulle strade dove il pericolo sarà rappresentato dal ghiaccio, in particolare sulle zone interessate dalle nevicate, in provincia ma anche in città. A tal proposito il Comune di Bari ha pronti i mezzi spargisale da usare in particolare su ponti e sottopassi.

Permane l’allerta gialla della protezione civile per “nevicate fino a quote di pianura nelle zone interne della Puglia centro-settentrionale con rischio di gelate notturne”. così come resta valido lo stop alla circolazione fuori dai centri abitati per “i veicoli per il trasporti di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate” disposto dalla Prefettura.

Nella giornata di domani, infatti, avremo ancora gran freddo con possibili deboli nevicate fino in pianura nel pomeriggio sul barese meridionale. Poi da mercoledì, dopo un risveglio ancora gelido, è previsto un lento ma inesorabile aumento delle temperature.

