Con il freddo è arrivata anche la neve in pianura con i fiocchi che sono caduti anche a Bari città dove, però, non si registrano accumuli. A far paura nelle prossime ore, infatti, sarà soprattutto il gelo e il ghiaccio.

In vista di un ulteriore abbassamento delle temperature previsto per le prossime ore, l’amministrazione comunale ha programmato con Amiu un servizio di spargimento sale che interesserà tutti i ponti e i sottopassi del territorio cittadino allo scopo di scongiurare il rischio di formazione di ghiaccio su strada e i pericoli che ne derivano per la circolazione nei tratti stradali a maggiore pendenza.

L’orario di uscita dei mezzi spargisale di Amiu sarà concordato nel corso della giornata in relazione all’andamento del meteo. Nei magazzini dell’azienda municipale sono disponibili oltre 300 quintali di sale. L’organizzazione messa in campo prevede anche la possibilità che le attività di spargimento possano essere eseguite senza interruzione rifornendo di sale su strada i due trattori di Amiu equipaggiati ad hoc attraverso l’intervento di imprese di manutenzione a supporto dei mezzi.