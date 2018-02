In caso di maltempo l’allerta meteo arriva direttamente sullo smartphone: è stato presentato questa mattina “BariAllerta”, il nuovo sistema di comunicazione multicanale per fornire informazioni di emergenze relative al servizio di protezione civile.

L’obiettivo primario è sensibilizzare il cittadino sui possibili rischi connessi ai fenomeni meteo affinché adottino comportamenti corretti durante gli eventi in caso di situazioni critiche. L’auto-protezione è infatti lo strumento più efficace per garantire la propria sicurezza, soprattutto in caso di eventi repentini.

Il punto di forza di Bariallerta è una comunicazione più diretta e di semplice comprensione per il cittadino. Il servizio, infatti, prevede una messaggistica istantanea sui dispositivi e sui canali che il cittadino sceglierà nel momento in cui si aderisce al programma. Il servizio sarà attivo sui canali social (Facebook, Twitter) ma anche sui canali di messaggistica (Whatsapp, Telegram) o sulle app già esistenti (Barinforma e Barisolve).

“Il Comune di Bari ha scelto di aggiornare il proprio modo di comunicare con i cittadini nei casi di allerta della Protezione civile – ha sottolineato il sindaco Antonio Decaro – Fino ad ora il piano comunale prevedeva una comunicazione tradizionale attraverso il sito web istituzionale o una comunicazione diretta degli agenti di Polizia locale. Attraverso il nuovo servizio contiamo di ottimizzare la prassi comunicativa attraverso messaggi chiari e concisi per raggiungere in maniera sicura e capillare tutti i cittadini”.

“Siamo riusciti ad attivare un sistema di messaggistica di allerta relativa non soltanto alle condizioni meteorologiche ma anche rispetto a ipotetici disservizi, come la chiusura di un sottopasso e indicare possibili alternative – ha dichiarato l’assessore all’innovazione Tecnologica Angelo Tomasicchio – questa azione rientra nell’ottica della costruzione della Smart city e di una Bari digitale”.

“Le operazioni saranno interamente gestite dalla Polizia locale che quando riceverà le allerta dal servizio di Protezione civile della Regione Puglia, in base ai codici previsti per la classificazione delle allerte, attiverà il servizio – conclude il consigliere delegato alla Protezione Civile –. Tutti gli agenti del Corpo hanno seguito in questi mesi un corso di formazione per gestire le procedure da adottare in caso di allerta”.