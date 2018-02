“Qualche parassita vuole intimidire la città, ma noi non abbiamo paura”. Il sindaco Antonio Decaro usa Facebook per denunciare l’inquetante episodio di questa mattina: alcuni proiettili sono stati lasciati all’ingresso del mercato di corso Mazzini, accuratamente posizionati vicino alla cabina elettrica.

L’episodio non sarebbe un caso. L’area mercatale del quartiere Libertà è oggetto di un finanziamento dell’Amministrazione Comunale per installare un sistema di video-sorveglianza sia all’interno che all’esterno dei box per garantire maggiore sicurezza ai commercianti. Un progetto che, evidentemente, dà fastidio a qualcuno.

Quella di oggi, infatti, non sarebbe la prima intimidazione: “Nei giorni scorsi abbiamo trovato dei fori di proiettile su una saracinesca – spiega il primo cittadino – Ai parassiti che vivono su lavoro degli altri rubando la dignità a queste persone dico che di loro non abbiamo paura”. Decaro ha inoltre annunciato che porterà i proiettili in Questura dicendosi sicuro che le forze dell’ordine scoveranno i responsabili.