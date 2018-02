“Mancano pochi giorni e finalmente questo spazio verde sarà restituito alla città”. Il sindaco Antonio Decaro ha annunciato così qualche giorno fa la fine dei lavori di riqualificazione del giardino Isabella D’Aragona: un cantiere condito da molte polemiche già dall’inizio e che ancora oggi fa discutere.

A voler vederci chiaro è soprattutto il presidente della commissione Trasparenza, Giuseppe Carrieri: “Il 9 novembre 2016 Decaro aveva detto che i lavori dovevano concludersi in meno di un anno. Oggi, 5 febbraio 2018, non sono finiti. Ma il problema vero è il costo estremamente eccessivo: 1 milioni di euro per riqualificare un piccolo giardino. convocheremo il responsabile del procedimento per chiarire la questione”.