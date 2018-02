Il taglio definitivo è stato dato martedì scorso, in conseguenza della grave malattia che l’aveva privata della folta chioma ormai da qualche settimana. La palma di via Sparano, messa a dimora sul lungomare, sotto la Muraglia, non ce l’ha fatta.

Alla fine ha vinto il punteruolo rosso. La palma è stata completamente svuotata. Il parassita è stato persino più forte di quei rappresentanti dell’Amministrazione comunale convinti di riuscire a salvarla.

La palma se n’è andata nel silenzio generale, dimenticata anche da quanti in vita l’avevano tanto amata. Oggi i funerali, officiati alla sola presenza di Michele, un anziano giocatore di tressette dello storico gruppo di piazza Massari.

Suo l’ultimo ricordo della palma, che tanta ombra aveva garantito in via Sparano prima del restyling. Addio palma, faremo in modo di tenere viva la tua memoria.