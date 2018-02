“Dopo mesi che le fontane monumentali di Bari sono state lasciate in totale degrado e incuria, finalmente c’è voluta la nostra provocazione per ottenere la pulizia”. Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri si ritiene soddisfatto dell’opera compiuta questa mattina dall’Amiu.

L’intervento dell’azienda municipalità dell’igiene urbano è nato dopo un post su Facebook dove i consiglieri Carrieri e Picaro minacciavano di provvedere alla pulizia assieme a un gruppo di cittadini volonterosi. “Siamo contenti – dice Carrieri – ora speriamo che nei prossimi mesi le fontane possono nuovamente zampillare”.

“Se dopo un anno e mezzo non riusciamo ad avere il corretto funzionamento delle fontane ornamentali – dichiara Picaro – arriveremo noi con l’autobotte per rimetterle in funzione. Questa è un’immagine di disagio che si presenta nelle vie principali di Bari ma anche negli altri quartieri dove ci sono altre fontane”.

“Ci sono volute tantissime sollecitazioni – conclude Picaro – in sede istituzionale e non solo, nel corso degli ultimi mesi. Ci auguriamo di poterle vedere tornare in funzione al più presto e lotteremo affinché ciò accada, perché in una Città che si rispetti deve funzionare tutto alla perfezione”.

