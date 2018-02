Autisti minacciati, controllori aggrediti: l’Amtab dice basta. Dal 1 marzo 2018 sarà infatti attivato un servizio di vigilanza a bordo degli autobus: si tratta, almeno per ora, di una sperimentazione della durata di un mese.

Ad occuparsi della scorta sui mezzi della municipalizzata del trasporto pubblico barese sarà la G4 Vigilanza. Tre le guardie giurate in divisa, ciascuna a bordo di un autobus delle ultime corse delle linee in partenza da Piazza Moro (alle ore 23.00 dei giorni feriali e alle ore 21.00 circa nei giorni festivi) fino al rientro in deposito in Via Jacobini (alle ore 24.00 circa)

Prevista anche la presenza di 1 guardia giurata, anche questa in divisa che, dalle ore 14.30 alle ore 21.00 nei giorni feriali e dalle ore 14.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi affiancherà i i controllori durante lo svolgimento del servizio serale nelle corse in partenza da piazza Moro.