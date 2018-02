La famigerata traversa XIV di via Leoncavallo ha finalmente un nome. Dopo la nostra denuncia con l’ambulanza del 118 che ha rischiato di perdersi nel quartiere, il Comune è intervenuto risolvendo, almeno in parte, una questione spinosa.

In attesa della fine dei lavori sul prolungamento della via, detta provvisoriamente traversa XXVII di strada San Girolamo, l’Amministrazione ha infatti intitolato al poeta e scrittore Luigi Fallacara la prima parte di quella ormai famosa come “strada dai due nomi”.

Una decisione molto apprezzata, visto che Fallacara, pur essendo a giudizio della critica il più grande scrittore barese della prima metà del Novecento, è più conosciuto a Firenze o Milano che non nella sua città. Lo scrittore infatti è stato costretto ad abbandonare Bari per studiare non essendoci, all’epoca, la facoltà di Lettere nel capoluogo.

“Abbiamo risolto il caso in tempi record – fa notare l’assessore alla Toponomastica, Angelo Tomasicchio – questo è un problema vecchio che la città sconta. Ha tantissime traverse ripetute, tutte strade intitolate in maniera provvisoria già dal novecento”.

“Fallacara ha finalmente avuto quello che merita – sottolinea la curatrice delle sue opere, Marilena Squicciarini – anche dopo che ha lasciato Bari le sue poesie e i suoi romanzi hanno continuato a parlare della sua città d’origine. Fallacara sta riconquistando un posto importante all’interno del panorama letterario dopo un periodo di oblio”.