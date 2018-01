«All’indomani del comitato sull’ordine e la sicurezza organizzato presso la Prefettura di Bari è doveroso, intanto, esprimere la nostra solidarietà nei confronti dei parenti più vicini alla innocente vittima di un vile gesto accaduto lo scorso 30 dicembre all’uscita di una chiesa nel comune di Bitonto». Eustacchio Calabrese, Segretario Generale Provinciale barese del sindacato Indipendente di Polizia Coisp, ed Eustachio Persia, Segretario Provinciale della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia Consap, intervengono sul grave episodi di cronaca di fine 2017.

«Siamo d’accordo con quanto dichiarato dal Ministro dell’Interno Marco Minniti – scrivono Calabrese e Persia – sulla questione che si tratti di un “fatto inaccettabile e che occorre dare una risposta urgente ed immediata attraverso attività investigative. A Bitonto c’è la mafia”. Non si può sottacere il fatto però – continuano i segretari di Coisp e Consap – che le innumerevoli segnalazioni fornite da noi Sindacati di Polizia, alla massima Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ovvero il Questore di Bari, nelle rare occasioni di incontro, spesso siano rimaste lettera morta».

«La sicurezza – proseguono – si gestisce in maniera strutturata e lungimirante attraverso la quotidiana perseveranza di quelle attività finalizzate al rispetto della legalità e non solo! È necessaria pertanto una inversione di rotta, le soluzioni “alla meno peggio” non bastano più. Di sicuro, le nostre strade ormai pullulano di soggetti che delinquono e che non temono più nemmeno la presenza delle Forze di Polizia. È difficile garantire la sicurezza in questo modo, dove non c’è certezza della pena e dove qualsiasi soggetto si sente autorizzato a mettere in discussione l’operato delle Forze dell’Ordine».

«Bisogna assolutamente intervenire per ristabilire l’ordine delle cose, per ristabilire la serena e pacifica convivenza tra le persone. La Polizia di Stato ormai è allo stremo – incalzano i rappresentanti sindacali baresi – siamo senza uomini, quelli che ci sono vengono gestiti secondo noi male, per non dire altro, senza mezzi, e dobbiamo fronteggiare delle situazioni di ordine e sicurezza pubblica che ci impongono delle scelte operative che molto spesso sono solo soluzioni tampone. La nostra società corre dei seri pericoli».

«Noi, oggi come ieri e come in futuro, continueremo la nostra pubblica denuncia non solo come Operatori della Sicurezza – concludono Calabrese e Persia – ma come cittadini della Repubblica Italiana. Vogliamo riappropriarci delle nostre strade, delle nostre città, della nostra libertà di circolare senza il rischio di essere derubati o come in altri casi ammazzati».

print