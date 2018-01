Possibilità di rateizzare e più tempo per pagare. Dopo le proteste delle associazioni arrivano importanti agevolazioni per gli studenti del Politecnico. Il via libera è arrivato oggi dal consiglio di amministrazione dell’università barese.

La delibera prevede un rinvio della scadenza per il pagamento della seconda tranche della retta, dal 12 al 28 febbraio prossimo e, per gli importi complessivamente superiori ai 1.800 euro l’anno, anche la possibilità di rateizzare sia la seconda tranche di tasse (fino ad un massimo di cinque rate) sia la terza tranche (fino a tre rate), la cui scadenza è prevista per luglio.

Il provvedimento, inoltre, agevola gli studenti che hanno già conseguito la laurea triennale o la conseguiranno dal 1 gennaio al 30 aprile di quest’anno: se si iscrivono alla laurea magistrale, verrà loro scalato l’importo della seconda tranche, già pagata per la triennale, dall’importo complessivo della retta per la magistrale. Tutte le agevolazioni sono valide per l’anno accademico 2017/2018.

“Sentiamo il dovere di fare tutto il possibile, con le risorse che abbiamo a disposizione, per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie – commenta il rettore, Eugenio Di Sciascio – lo facciamo nonostante abbiamo accusato il colpo della no tax area che, da un lato, ha esteso la platea degli studenti che vengono esentati dal pagamento delle tasse ma, dall’altro lato, ha causato agli atenei minori entrate che sono state solo parzialmente ristorate da stanziamenti compensativi”.