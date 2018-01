Orologiai cercasi. Il Comune di Bari è infatti pronto a pubblicare il bando per l’affidamento della manutenzione degli orologi comunali dislocati nei vari Municipi: una gara da circa 17mila euro per rimettere in sesto le lancette in città.

Gli interventi di manutenzione riguarderanno gli orologi comunali collocati in diverse strutture pubbliche quali scuole, uffici, piazze e luoghi di culto, già di competenza manutentiva della città di Bari.

La ditta che si aggiudicherà i lavori si occuperà di controllare le macchine e i movimenti meccanici, di pulire e ingrassare le parti con verifica di funzionamento, di verificare il sincronismo tra movimento, suoneria e quadranti esterni, comprensivo di ogni fornitura ordinaria e straordinaria necessaria e di mano d’opera specializzata.