Se qualcuno aveva un minimo dubbio sul rispetto dell’ordinanza sindacale contro i fuochi pirotecnici illegali, le immagini che vi abbiamo fatto vedere e sentire, hanno chiarito perfettamente la situazione. Del resto, chi ha trascorso la notte del 31 dicembre a Bari, sa perfettamente di cosa stiamo parlando.

Adesso, non resta che da guardare per bene dove mettiamo i piedi camminando per le strade. In questi giorni, infatti, persiste il pericolo dei botti inesplosi, i più pericolosi forse, perché sottovalutati e spesso calciati o maneggiati incautamente. Occhi aperti e in caso di dubbi avvertite sempre le autorità, per quanto possibile evitiamo di allungare la già corposa lista dei feriti.

