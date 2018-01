Cancellata sfondata per facilitare l’accesso, un divano abbandonato, bottiglie di vetro rotte come i pali dell’illuminazione pubblica, immondizia, cani liberi di scorrazzare senza museruola. La condizione del parco di via De Ribera, da noi più volte denunciata, continua ad essere preoccupante, anche perché si tratta dell’area mercatale del venerdì.

Abbiamo portato con noi il consigliere comunale Michele Cardonna, per mostrare lo scempio del parco intitolato “alla legalità”. Un forte controsenso considerata l’opera continua dei vandali, che hanno bruciato le siepi, distrutto le giostrine.

“Sono curioso di leggere le risposte che mi daranno a seguito dell’interrogazione che formalizzerò – dichiara Caradonna -. Non è affatto bello vedere un parco così imponente abbandonato con telecamere e lampioni che non funzionano, bagni chiusi ancor prima dell’orario stabilito, la vigilanza inesistente e l’erba falciata ma non rimossa”.

“Ci sono alcuni cancelli aperti, altri chiusi, con l’opzione di ribaltare la cancellata per entrare nel parco – continua -. Non credo che il bene pubblico meriti di essere trattato in questa maniera”.

“Una realtà – conclude Caradonna – che ha ben pochi alibi. Chiedo scusa a tutti i cittadini del San Paolo se l’Amministrazione Comunale non è capace di tenere pulita l’area”.