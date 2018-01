Le vacanze sono ormai finite e si ritorna alla routine quotidiana. Migliaia di studenti, colmi di sconforto, sono pronti, o quasi, a tornare a scuola. Mentre tanti professori non vedono l’ora di incominciare per chiudere il quadrimestre. Purtroppo però non tutti gli istituti sono pronti per accoglierli.

Questa mattina, per colpa di un guasto dell’Enel, che ha interessato parte della zona, il coordinatore e i professori hanno deciso di non far entrare i ragazzi all’interno degli istituti Panetti-Pitagora e Perotti a causa della mancanza di acqua e luce. Gli insegnanti comunque hanno continuato il loro lavoro e ne hanno approfittato per organizzare l’orientamento e le attività scolastiche.

print