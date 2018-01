“Chi ha ucciso Max?”. Questo è quello che si chiede Paolo, il padrone del cane che, il 2 ottobre, è stato investito sul lungomare Araldo di Crollalanza, vicino al molo San Nicola.

“Io lavoro qui – ci racconta con le lacrime agli occhi – il cane era con me sulla moto, però purtroppo non l’avevo legato, e di questo me ne faccio una grande colpa. Max ad un certo punto è saltato giù dalla moto per raggiungere il molo e una macchina l’ha investito”.

“L’automobilista – continua – dopo pochi metri si è fermato ed è sceso dalla macchina. Dopo aver visto la situazione è risalito ed è scappato. Io ero disperato e intorno a me c’erano alcuni passanti che cercavano di rincuorarmi”.

“Per riuscire a capire chi fosse il pirata della strada – conclude – sono andato anche a parlare con il sindaco Antonio Decaro per chiedergli di poter visionare le immagini delle telecamere per capire chi è stato ad investire il mio Max”.

Con tanta rabbia, ma soprattutto pieno di rammarico per la perdita del suo amico a 4 zampe, Paolo ha voluto fare un appello ed è chiaro che non smetterà di cercherà di capire chi ha ucciso il suo amato Max.