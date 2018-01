Al waterfront di San Girolamo nasce la nuova spiaggia. Sono infatti iniziati i lavori di ripascimento del litorale utilizzando i ciottoli di piccola pezzatura, che consentiranno di allungare la linea di costa che si sposterà rispetto all’attuale direzione di una quantità che va dai 13 ai 20 metri, per ottenere una battigia molto più ampia dell’attuale.

Sul posto questa mattina sono arrivati per un sopralluogo il sindaco Antonio Decaro e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso: “In questi giorni stanno posizionando i ciottoli più grandi che scenderanno a mare fino a 20 metri e costituiranno la base su cui si poggeranno i ciottoli più piccoli che costituiranno la spiaggia vera e propria – ha spiegato Antonio Decaro – gli interventi inizieranno verso metà febbraio e dureranno circa due mesi. Nel frattempo sono iniziati gli interventi per innalzare il livello della strada in corrispondenza della nuova piazza”.

“Stanno proseguendo le operazioni in mare per il completamento della scogliera frangiflutto – ha invece sottolineato Giuseppe Galasso – ormai si è arrivati in corrispondenza del canale Lamasinata laddove la barriera è stata completata anche con il rivestimento in pietra nel tratto terminale. Gli escavatori stanno quindi arretrando e realizzando il pezzo di scogliera soffolta nel tratto indicato dal progetto esecutivo. Gli operai sono al lavoro anche per eseguire un’altra vasca di fognatura bianca nei pressi degli alloggi popolari”.