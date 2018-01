Si pensava fosse la solita bufala che a volte gira su WhatsApp e che fa allarmare i tanti utenti creduloni. Invece è tutto vero. Il gasolio non raffinato ha mietuto diverse automobili non soltanto nel Salento e nel tarantino, ma è arrivato anche nella provincia di Bari.

Tanti automobilisti si sono rivolti al nostro giornale per denunciare quanto sta accadendo. Alcuni hanno perso appuntamenti di lavoro o si sono fermati nel mezzo dell’autostrada per colpa dell’avaria del motore dopo il solito rifornimento.

“Ho fatto rifornimento all’Ipercoop di Santa Caterina il 27 dicembre intorno alle ore 21 e sono partito alle 5 di mattina – racconta un nostro lettore rimasto in panne -. Arrivato a Rimini sono rimasto bloccato sull’autostrada. Ho dovuto chiamare il carro attrezzi che ha portato la mia Jeep nuova in officina. Ho trovato un modo per arrivare a Milano, ma avendo accumulato un forte ritardo, è saltato l’appuntamento di lavoro. Per non parlare della spesa che ho dovuto affrontare per ritornare a Rimini dove ho recuperato l’auto”.

Per avere conferma sulla notizia, abbiamo fatto un giro di chiamate in diverse autofficine del territorio e tutte, nessuna esclusa, hanno confermato di aver avuto in questi ultimi due giorni delle macchine con problemi causati dal gasolio.

Come alcuni meccanici ci hanno spiegato, diverse auto hanno avuto dei danni molto gravi causando anche la sostituzione di alcuni pezzi, come i due regolatori di pressione e fare una revisione degli iniettori. Altre invece si sono salvate con un semplice pulizia del sistema che ha rimesso in moto le auto.

