Cambiano i percorsi di due storiche linee dell’Amtab: dal prossimo 16 febbraio, infatti, variano parte dei tragitti degli autobus che collegano il centro di Bari rispettivamente con Santo Spirito e Ceglie-Carbonara.

La linea 1 avrà il suo nuovo capolinea in piazza Moro (anziché piazza Eroi del Mare) e prima di proseguire su corso Cavour effettuerà nuove fermate in via Caduti di via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, via Carulli, via De Giosa e via Cognetti. L’altro capolinea di Lido Lucciola resta invece invariato.

Si accorcia, invece, il percorso della linea 4. Anche in questo caso cambia il capolinea da piazza Eroi del Mare a piazza Moro, con fermate successive in nuove fermate in via Caduti di via Fani, via Melo e via Prospero Petroni. Non cambia invece il capolinea all’Istituto Agronomo Mediterraneo.