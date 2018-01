L’ultima volta che ne abbiamo parlato era il 6 ottobre dell’anno scorso, con un’intervista al presidente del Municipio. Andrea Dammacco spiegava ai nostri microfoni cosa sarebbe servito per aprire il parcheggio interrato in via Pappacena, al quartiere Poggiofranco di Bari.

Un centinaio di posti auto su tre livelli, completamente abbandonati nonostante un ingente investimento di denaro pubblico. Dopo 14 mesi i residenti della zona, compresi numerosi esponenti delle Forze dell’Ordine che lì hanno i loro alloggi, ci hanno chiamati per un fatto clamoroso: il parcheggio abbandonato, in realtà, è stato inaugurato. Orde di vandali lo usano come rifugio potendo accedere in diversi modi nella struttura.

Ci siamo entrati anche noi per documentare l’ingente spreco di soldi pubblici, aggravato dalla momentanea incapacità di aprire il parcheggio oltre che la pericolosità per chi la frequenta abusivamente. Lasciamo ogni commento al video allegato. Noi ci abbiamo scherzato, ma le risate sono amare.

