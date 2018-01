Pali storti, telecamere non funzionanti, strutture decadenti e una montagna di rifiuti, pericolosi e non. Cosa vuoi di più dalla vita? “Un lucano” come diceva la nota pubblicità, e infatti qualcuno ha abbandonato una bottiglia del celebre amaro su uno dei tavoli da pic-nic suggerendoci subito una risposta.

L’abbandono dell’intera area di Parco Lama Balice la si misura al massimo livello in quello che dovrebbe essere uno dei punti di maggior interesse oltre che punto di riferimento per eventi e iniziative culturali: villa Framarino. Una struttura in totale degrado, con un sistema di video sorveglianza non funzionante e manufatti che cadono a pezzi.

Ma a destare maggior preoccupazione è la grande quantità di rifiuti abbandonati e soprattutto la presenza di amianto in campagna, tra l’altro a pochi passi da quella che dovrebbe essere un’area ludica dedicata ai bambini con tanto di giostrine.

Si è persino pensato di porre rimedio in qualche modo all’invasione dei cinghiali: sulla scia di quanto fatto nel vicino Golf Club, infatti, si è montato una recinzione con tanto di cancello. Peccato, però, che come si dice a Bari, l’aggiusto è peggio del guasto visto che i cinghiali riescono a passarci da sotto.

