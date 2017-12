Sacchetti, piccoli e grandi, lasciati vicino ai bidoni. Divani e scatoloni abbandonati sui marciapiedi. Sono “gli ultimi schifosi dell’anno” messi alla pubblica gogna dal sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook.

Il video, in bianco e nero, è stato realizzato come un film muto perché “per definire la loro inciviltà – ha scritto il primo cittadino – non ci sono più parole”. Il filmato mostra in rapida successione diversi sporcaccioni intenti ad abbandonare i propri rifiuti in diverse zone della città.

I protagonisti dei video purtroppo non sono i celeberrimi Charlie Chaplin e Buster Keaton, ma i cittadini baresi “beccati” dalle telecamere dai sistemi di video sorveglianza della Polizia Locale.

