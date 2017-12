Li abbiamo tanto attesi e reclamati dopo aver viaggiato su autobus senza aria condizionata, sedili rotti e con pezzi che rischiavano di cadere sulla testa dei passeggeri. Finalmente sono arrivati i 64 nuovi mezzi dell’Amtab che gireranno per la città già dai primi giorni di gennaio 2018.

I nuovi autobus non saranno dotati solo di tornelli utili per fermare chi il biglietto non lo paga con sbarre che si aprono e chiudono in base all’obliterazione, ma anche telecamere, cabina autista rinforzata antisfondamento, GPS e conta passeggeri.