Bidoni della plastica stracolmi e buste gettate per terra. Questa è la situazione che si trova a Fesca e San Girolamo. Molti residenti hanno postato alcune foto sul social network Facebook per denunciare la situazione che si è creata dopo il passaggio alla raccolta porta a porta.

Vista la situazione abbiamo chiesto dei chiarimenti all’Amiu, l’azienda municipalizzata dell’igiene urbano, per capire come mai i quartieri si trovano in questa condizione. “Come da programma – ci spiega un dipendente – oggi è previsto il ritiro della plastica, entro la giornata assicuriamo che sarà rimossa anche oltre l’orario di lavoro”.

Le foto che girano sul social mostrano le strade vicino ai bidoni ricoperte di buste dell’immondizia e questo ha fatto allarmare i residenti. “Purtroppo i bidoni della plastica posti sui marciapiedi o ai lati delle strade sono pochi – continua – ecco perché è normale trovare per terra le buste”.

Oltre alle strade, anche i cortili dei condomini devono affrontare questo problema. “Se le pattumelle sono insufficienti – conclude – basta fare una richiesta all’azienda che provvederà, dove c’è bisogno, a consegnarne altre”.

Per quanto riguarda gli escrementi dei cani e le buste lasciate, o lanciate, la colpa non può essere data ai dipendenti Amiu ma ai cittadini indisciplinati e luridi che non rispettano le regole delle convivenza civile.

1 di 14

print