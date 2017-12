“Maleducazione, furti, scippi, rapine, tutto all’ordine del giorno. Per questo me ne sono andata dal quartiere Libertà di Bari e mi sono trasferita con soddisfazione a Bitritto. Ho un bambino e devo tutelare la sua sicurezza”. Valentina, incontrata casualmente per strada, non le manda a dire al sindaco Decaro. Bari, al contrario di quanto sostiene il primo cittadino, non è una città sicura.

“Sto benissimo a Bitritto, il paese magari è un po’ noioso – ha aggiunto – ma lo preferisco a Bari. Certo può succedere qualsiasi cosa dappertutto, al Libertà però avevo anche paura a camminare per strada. Me ne sono andata perché non mi sentivo sicura. Decaro ha la scorta, io no”.

print