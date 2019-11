Il Bari perde una grande occasione e al San Nicola non va oltre il 2-2 contro la Vibonese nella 13a giornata del girone C di Serie C, non riuscendo così ad approfittare dello scontro diretto in programma tra pochi minuti tra la capolista Reggina e il Potenza.

Una partita che ha sicuramente presentato molte più insidie di quelle attese alla vigilia, con la Vibonese che non ha sfigurato mettendo in seria difficoltà la squadra biancorossa. Eppure la partita si era messa subito in discesa per gli uomini di Vivarini, in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un rocambolesco gol messo a segno dal solito Antenucci: l’ex Spal è abile ad approfittare di una sciagurata uscita del portiere avversario Greco e per lui è un gioco da ragazzi insaccare la palla porta vuota dai 25 metri.

Un gol che però dà forza alla squadra ospite che per tutto il primo tempo è padrona del campo, sfiorando ripetutamente il gol del pareggio. L’1-1 arriva solo nel secondo tempo con Taurino, abile ad anticipa Di Cesare e battere Frattali. Pochi minuti dopo incredibilmente un errore difensivo del Bari permette a Emmausso di siglare il gol dell’1-2 che vale il sorpasso.

I galletti però non demordono, rientrano in partita al minuto 75′ grazie ad un delizioso pallonetto di Terrani. Nel finale è assalto biancorosso nell’area di rigore della Vibonese ma è solo 2-2. Il Bari sale con questo pareggio a quota 23 punti, rimanendo fermo in quinta posizione. Un’occasione sprecata per avvicinarsi alle prime posizioni in classifica, domenica contro il Bisceglie i 3 punti sono obbligatori.