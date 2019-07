Torna a rinnovarsi il binomio Birra Peroni-Bari calcio. Rientrata in città dopo il ritiro, la società ha presentato le maglie con il ritorno sul petto della bionda tanto amata dai baresi, per un accordo “dal valore identitario”, ha sottolineato il presidente Luigi De Laurentiis.

La giornata di annunci, già ricca così, è proseguita con la presentazione della Campagna abbonamenti 2019-2020, che prevede sconti e tutta una serie di iniziative per i vecchi abbonati e per i clienti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, partner ufficiale club. Tra questi, per esempio, la prelazioni per i giorni 29, 30 e 31 luglio, nonché la possibilità di rateizzare l’abbonamento in 10 mesi, pagando la prima quota a ottobre.

Il diritto di prelazione e lo sconto terminano il 9 agosto, per poter sottoscrivere l’abbonamento bisogna compilare il modulo sul sito ufficiale della SSC Bari ed essere titolare della Bari Card, al costo di 10euro. Per promuovere la campagna abbonamenti è stato anche realizzato un video, come testimonial sono state scelte famiglie, tifosi e tifose del Bari al grido “Noi siamo Bari”. L’hashtag è #alzalacresta.

Questi i prezzi degli abbonamenti:

tribuna d’Onore 395euro;

tribuna Ovest 240euro;

tribuna Est 185euro;

curva Nord 140euro;

10% sconto per chi rinnova l’abbonamento dell’anno scorso;

15% sconto per le famiglie.