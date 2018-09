DAZN e S.S.C. Bari hanno annunciato oggi un accordo che garantisce alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand del gruppo Perform la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del club pugliese, impegnato nel girone I di Serie D, nel corso della stagione 2018/19.

A partire da domenica 23 settembre alle 15:00, quando la squadra biancorossa ospiterà allo Stadio San Nicola la Sancataldese, i tifosi dei galletti potranno seguire in diretta e on demand su DAZN gli incontri dell’undici guidato da mister Giovanni Cornacchini.

Per la stagione in corso DAZN sarà inoltre sponsor back jersey della società pugliese, e il suo logo sarà presente sul retro delle divise ufficiali del team.

«Siamo contenti di questo accordo che ci permetterà di essere al fianco della squadra e dei suoi tifosi all’inizio di questo percorso di rinascita – ha dichiarato Veronica Diquattro, EVP Revenue di DAZN Italia – Bari, con il suo San Nicola, è una delle piazze calcistiche più importanti del sud Italia, che negli anni ha regalato molte emozioni ai propri numerosi e appassionati tifosi».

«La presenza di oltre 600 tifosi durante la trasferta a Messina e la media di oltre 1000 abbonamenti sottoscritti al giorno, in un campionato di Serie D, confermano le nostre aspettative: Bari è una piazza dall’enorme potenziale che merita la massima attenzione mediatica – sottolinea il presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis -. Avere al nostro fianco DAZN sarà fondamentale in questo percorso di rinascita e rilancio di una delle più importanti realtà calcistiche del sud Italia, e non solo dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. Dare la possibilità a chi vive fuori dalla Puglia e a chi non può seguirci in trasferta di vedere le partite in TV è un ulteriore tassello in una strategia di comunicazione e marketing più ampia che mette i tifosi al centro del nostro progetto».

DAZN trasmette in esclusiva 114 partite della Serie A TIM (3 per giornata), tutte le partite di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a sport americani (NFL, NHL e MLB), sport da combattimento (boxe, MMA), rugby, e molto altro. È possibile accedere all’intera offerta di DAZN con un’unica tariffa di €9,99 al mese, con il primo mese di prova gratuita e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento.

DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Per ogni account, è possibile associare fino a 6 dispositivi, di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.

