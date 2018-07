Il calcio a Bari riparte da Aurelio De Laurentiis. È infatti il patron del Napoli la persona a cui il sindaco Antonio Decaro affiderà il titolo sportivo biancorosso che con ogni probabilità ripartirà dalla serie D.

La comunicazione ufficiale è arrivata in serata nella conferenza stampa convocata in Comune: “Mi prendo questa responsabilità – ha detto il primo cittadino – ho scelto per il bene della città e dei tifosi. La Filmauro rappresenta solidità e professionalità oltre che esperienza visto che gestisce una società in serie A e nelle competizioni europee. Ringrazio tutti gli altri imprenditori che hanno dato la loro disponibilità”.

De Laurentiis, già dato per favorito alla vigilia, l’ha spuntata sugli altri 10 pretendenti in una competizione che, dopo le prime schermaglie, si era improvvisamente alzata di livello con la discesa in campo di grandi imprenditori del mondo del calcio come Preziosi e Lotito e persino di un fondo estero.

La società costituita da De Laurentiis è la Società Sportiva Citta di Bari: il suo legale, Mattia Grassani, giunto in Comune ha parlato di un “lavoro impegnativo e serio” con un dossier di “35 pagine con business plan e lettera d’intenti” a cui sarebbe stato al lavoro fin da subito a fari spenti: “De Laurentiis lavora così. Prima fa i fatti poi li annuncia alla stampa”.