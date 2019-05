Metabolizzate e spiegate le ragioni della sconfitta elettorale, il candidato Pasquale Di Rella, getta le basi per la sua esperienza alle regionali del 2020.

Sulla sua pagina facebook Di Rella scrive un messaggio chiaro, in risposta a quanti hanno individuato nella sua sconfitta un futuro apparentamento con il presidente uscente Emiliano alle prossime elezioni.

“Niente di più sbagliato – taglia corto Di Rella -. Sarò all’opposizione di Decaro e costituirò il Momvimento civico regionale ‘Di Rella per la Puglia“, in modo da essere coprotagonista del cambiamento nelle prossime elezioni regionali. Non siamo pochi e comunque non mollo”.