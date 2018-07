“Ho bisogno dell’aiuto di Alessandro Di Battista, per trovare una strategia comune sulla Tap”. Così è iniziato l’appello pubblicato ieri su Facebook del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Una scostumatezza da parte di Emiliano che ha richiamato una persona che non c’entra nulla che non può dargli alcuna risposta e nessuna alternativa. Una vera e propria sceneggiata. La Puglia non è la sua casa ma la casa dei pugliesi” ha tuonato il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

Il battibecco tra il Ministro e il presidente della Regione, Michele Emiliano, ripreso dalle telecamere di Repubblica, è avvenuto al termine della conferenza stampa sul progetto del nodo ferroviario di Brindisi.

Viste le parole dure rivolte dalla Lezzi, Emiliano ha definito il Ministro “una maleducata che ha portato offesa all’intera Puglia”. Un incontro tra Governo e Regione finito con un vero e proprio botta e risposta che non è passato inosservato.

