Il territorio di Bitonto escluso da tutti i giochi politici delle prossime elezioni, o meglio, dall’interesse di tutte le liste, a parte il Movimento 5Stelle. Si potrebbe riassumere così, in estrema sintesi, il pensiero di Francesca Anna Ruggiero, candidata nel collegio uninominale Bari-Bitonto Puglia2: “Sono l’unica di Bitonto in lista nel mio territorio di competenza, gli altri partiti non hanno candidati della zona, è evidente che non hanno a cuore quest’area”.

“Cinque anni di militanza – racconta – spesi in battaglie affiancando i portavoce del Movimento nelle varie stanze dei bottoni, abbiamo capito che questo è un momento storico in cui possiamo cambiare le sorti del nostro Paese. Mi sono detta: tutti quanti dobbiamo metterci in prima linea”.