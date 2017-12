Negli ultimi mesi l’onorevole salentino Fritz Massa e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non se le sono mandate a dire. Tap, Acquedotto, nomine varie, sono stati un terreno di scontro particolarmente fertile.

Sullo sciagurato messaggio whatsapp della moglie dell’ex sindaco di Bari ed ex onorevole, Simeone Di Cagno Abbrescia, Massa ha le idee chiare e le rende note sulla sua pagina facebook.

“Ci mancherebbe anche che si pensasse di impedire a Di Cagno Abbrescia di offrire il suo prezioso contributo allo sviluppo della Puglia – si legge -, ma è veramente sgradevole che si parta dalla moglie che parla di AqP con Emiliano e che sulla Puglia si tratta con Emiliano perché ha il potere. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio: caro Di Cagno, dalle nostre parti si dialoga sul governo democratico, non si tratta sul potere”.

Resta deluso chi, invece, pensava ad un attacco dell’onorevole ex dalemiano, ora spinto dalla corrente PD targata Orlano, ad Emiliano. “Sono convinto – spiega Massa – che Michele Emiliano non darà alcuno spazio ad una impostazione così lontana dai principi e valori del centrosinistra e del PD”. Finora, l’onorevole ce lo consentirà, le deroghe alla tesi generale non sono mancate. Chissà non succeda ancora in nome di questa alleanza, apparentemente fondata sul do ut des.

