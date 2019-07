Comdata gestirà il servizio di contact center per Inps-Equitalia. Nonostante il ricorso presentato da Transcom, Almaviva e Fastweb, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha deciso che la vincitrice della commessa è Comdata-Network.

Resta però un punto interrogativo sul futuro dei dipendenti della Transcom, azienda che per anni ha gestito il servizio per l’Istituto nazionale di previdenza sociale. “Il primo luglio – scrivono i dipendenti – il sindacato ha comunicato la proroga di 6 mesi per la commessa Inps-Equitalia, salvo comunicazione del Tar. Il 2 luglio però il Tribunale Amministrativo ha pubblicato il respingimento dei ricorsi presentati da Transcom nella sentenza effettuata in data 28 maggio”.

“Giunta la notizia – continuano – il sindacato ci ha comunicato che Comdata-Network è ufficialmente la vincitrice dell’appalto e che l’azienda ha promesso di lavorare il prima possibile alla commessa. Ma c’è un offerta tecnica presentata all’ente che include i tempi di passaggio dal vecchio fornitore, ossia Transcom, al nuovo fornitore, Comdata, che è di massimo 3 mesi e oltre tale data, oltre al stipula del contratto che è di 30 giorni”.

“Al momento il sindacato ci ha fatto sapere che è in previsione un incontro tra loro e Comdata-Inps, con una possibile fase di trattativa al Mise. Non abbiamo info dettagliate su tempi, dove e quando avverrà il passaggio – concludono-. In più non si sa se la clausola sociale di salvaguardia, citata dai sindacati al momento della presentazione dei ricorsi, verrà applicata”.