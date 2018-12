Da una parte auto blu a chiunque, sprechi e “figli di” assunti grazie a qualche progetto ad hoc. Dall’altro operai disperati bisognosi di qualche giornata di lavoro per mettere da parte uno stipendio degno di questo nome. È la paradossale condizione che si vive nell’Arif, l’ente regionale per le attività irrigue e forestali.

Una situazione che vi denunciamo da tempo ma che non ha trovato ancora soluzione. Si tratta di decine di interinali che ormai vivono quotidianamente tra ansie, preoccupazioni e disperazione. Oggi si sono ritrovati, ancora una volta, per protestare davanti alla sede della Regione Puglia in via Capruzzi. Chiedono solo due cose: lavoro e dignità.

“Per noi non esiste nessun progetto – sottolinea il portavoce degli operai Fausto Andriani alludendo all’ormai famigerato progetto Maggiore – Per noi ci sono solo le briciole che hanno portato alla fame. Abbiamo dimostrato di essere molto utili. Noi vogliamo solo lavorare”.