Si apre una nuova era per il trasporto pubblico locale in Puglia che diventa “Smart”, confortevole, sicuro e più ecologico. Tutto grazie a 294 nuovi autobus di ultima generazione di Cotrap.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’Assessore Regionale ai Trasporti, Gianni Giannini, il Sindaco della Città Metropolitana Antonio Decaro, i Presidenti delle Province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. A fare gli onori di casa c’era il presidente Cotrap, Giuseppe Vinella.

I 294 nuovi autobus interurbani, costati 59 milioni di euro, sono stati acquistati in compartecipazione con la Regione Puglia. Si tratta di Bus di produzione italiana, Iveco, di ultima generazione in classe di emissione euro VI. Mezzi silenziosi, dotati di ogni confort a bordo come ad esempio sedili ergonomici, tessuti idrorepellenti, vetri oscurati, pedana per disabili, bocchettoni d’aria, punti luce per ogni singolo posto ed un nuovo ed innovativo dispositivo di sicurezza anti incendio.

“Si tratta – spiega il Presidente Vinella – di uno straordinario investimento pubblico-privato che punta a migliorare l’offerta e la qualità del servizio di trasporto offerto ai nostri Clienti in Puglia. L’età media della nostra flotta scenderà così da 16 a 11 anni entrando di diritto tra le realtà Regionali Italiane più virtuose nel rispetto dell’Ambiente e per l’elevato standard di sicurezza offerto”.