Tragedi sul lavoro a Trani, in via don Pasquale Uva, vittima un operaio di 60 anni, Giannangelo Di Terlizzi. L’uomo si trovava sull’impalcatura, impegnato nei lavori di ristrutturazione della facciata di un palazzo quando, per cause da accertare, è precipitato da circa 5 metri.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i tecnici dello Spesal della Asl. Su quanto accaduto è stata aperta una indagine da parte della Polizia.