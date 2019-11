Auto bloccata in via Duchessa d’Andria a Trani. La causa è l’acqua accumulata nella depressione presente sulla strada. Il maltempo che si sta abbattendo in Puglia e in Basilicata sta causando enormi disagi alla circolazione.

Dopo l’auto ribaltata sulla A14, e gli scuolabus bloccati ad Altamura a Trani un’altra è rimasta bloccata nell’acqua. Il conducente ha provato a disincagliare la macchina, ma senza alcun risultato. Al momento la via è stata chiusa al traffico fino all’arrivo delle pompe idrovore.