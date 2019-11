Un ex calciatore del Bisceglie, Giordano Maccarrone attualmente nella rosa del Foggia, è sotto posto agli arresti domiciliari, con lui altre due persone, finite in manette per frode in competizione sportiva nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale di Catania.

Sono in corso perquisizioni e sequestri. Le indagini condotte dalla Polizia Postale hanno consentito di fare luce su un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche di Lega Pro. I particolari dell’operazione saranno resi noti in giornata dalla Questura di Catania.

Maccarrone è stato arrestato dalla Polizia per fatti riguardano i suoi trascorsi al Bisceglie. Indagini della polizia postale, infatti, sono state eseguite anche su scommesse fatte su gare della squadra pugliese.