Da qualche giorno a Ostuni è entrato in vigore il regolamento che vieta l’entrata di animali nella villa comunale. I padroni se vogliono portare a spasso i loro amici a quattro zampe devono recarsi al parco adibito ai cani che si trova però fuori città, nelle vicinanze del comando della Guardia di Finanza.

Davide, insieme a tanti altri padroni, ha indetto una manifestazione che si terrà domenica 3 novembre nel parco cittadino per protestare contro un regolamento a detta sua “ingiusto visto che in tanti, soprattutto gli anziani, non possono raggiungere a piedi l’altro parco”.

Oltre alla lontananza, Davide, denuncia lo stato del parco per i cani. “Essendo fuori mano e anche senza illuminazione, di sera diventa il luogo prediletto di gente poco raccomandabile e anche covo di tossici. Non è sicuro e per questo il Comune deve immediatamente togliere il divieto e consentire a tutti di vivere la villa comunale”.

“Abbiamo chiesto aiuto alle testate giornalistiche del paese, ma nessuno ha risposto al nostro appello. L’unico che si sta interessando alla causa è l’avvocato Sozzi che ci sta aiutando per fare ricorso al Tar”.

