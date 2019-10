Dopi 10 mesi di ricovero all’ospedale Melli di San Pietro Vernotico una donna di 92 anni di Monopoli è morta in totale solitudine, supportata solo dal personale dell’ospedale brindisino. La nonnina era stata ricoverata per una crisi cardiaca. Al momento del decesso l’Asl e i Carabinieri hanno cercato di raggiungere i familiari ma senza successo.

Il caso ha suscitato molte polemiche soprattutto sui social. Per questo motivo il figlio della 92enne ha risposto con una lettera dove spiega che era stato nominato un amministratore di sostegno. “Alla notizia della morte di mia madre – scrive il figlio – mi sono chiuso nel mio dolore. Per aver spento il cellulare per qualche ora sono stato accusato dai servizi sociali di Monopoli di abbandono della salma di mia madre. Continueremo ad indagare per avere chiarezza dei fatti”.