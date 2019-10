Intorno alle 19:30 circa di oggi, ad Andria, è crollata una vistosa parte di una palazzina in via Pisani, al civico 27. Stando alle informazioni raccolte sul posto, al momento del crollo una signora anziana si trovava nello stabile quando l’edificio ha ceduto, fortunatamente in una parte dell’immobile non interessata dal cedimento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco; proprio un pompiere, durante le operazioni di soccorso, è rimasto ferito in maniera seria ed è stato trasportato all’ospedale Bonomo.

Solo la fortuna ha evitato che si consumasse una tragedia dalle dimensioni ben più gravi, a quanto pare la palazzina era interessata da dei lavori di ristrutturazione, ma spetta ora alle perizie ricostruire esattamente quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

